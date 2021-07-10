قفزة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت لتصل الى معدل 229 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5.251 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار12 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.239 ملايين برميل".

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 229 ألف برميل يوميا ،مرتفعة عن 142 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,744 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 408 آلاف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 316 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 258 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت 154 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 142 الف برميل يوميا.