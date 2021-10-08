قفزة في أسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة ، متتبعة نحو مكاسب بلغت 4.2 بالمئة خلال الأسبوع وسط مؤشرات على أن بعض الصناعات بدأت في تحويل الوقود من الغاز عالي السعر إلى النفط وسط شكوك في أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 79.14 دولار للبرميل في الساعة 0122 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 1٪ إلى 82.75 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بنحو 1.1٪ يوم الخميس حيث استأنف السوق صعوده ، وكان في طريقه للقفز بنسبة 4٪ هذا الأسبوع.

وأبلغ مصدر في وزارة الطاقة الأمريكية وكالة رويترز إن منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمراسل بلومبيرج قال فيه إن الوزارة لا تفكر في الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي "في الوقت الحالي" ليست دقيقة. اقرأ أكثر

وبشكل عام ، كان الارتفاع في الأسبوع مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز الذي شجع على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة وبعض الصناعات ، جنبًا إلى جنب مع قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، يطلق عليهم مجتمع أوبك + ، التمسك. إلى خطط لإضافة 400 ألف برميل فقط يوميًا من الإمدادات في تشرين الثاني (نوفمبر).