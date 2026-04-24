قفزة في أسعار النفط عالمياً وسط نذر تصعيد عسكري في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الجمعة، بسبب مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بعد أن نشرت إيران لقطات تظهر ​قواتها وهي تصعد على متن سفينة شحن في مضيق هرمز، وسط ‌تقارير عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية تعاملت مع "أهداف معادية".

بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.17 بالمئة إلى 106.3 دولارات للبرميل. في حين ارتفعت ​العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.12 بالمئة ​إلى 96.92 دولاراً، وفقا لوكالة "رويترز".