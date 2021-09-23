قفزة في أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط العالمية، النمو مساء اليوم الخميس، بعد انخفاض قصير في فترة ما بعد الظهر، فيما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات انخفاض المعروض النفطي في السوق.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لخام برنت بنسبة 0.92% إلى 76.89 دولاراً للبرميل الواحد، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لنفس الشهر، بنسبة 1.3% إلى 73.17 دولاراً للبرميل.

وتراجعت خلال النهار أسعار النفط بنحو 0.5%، لكنها عادت بعد افتتاح التداولات في الولايات المتحدة إلى المنطقة "الخضراء".

ويقوم المستثمرون بتقييم احتمال حدوث انخفاض في المعروض من النفط في السوق بعد أن ضرب الإعصار "إيدا" و"نيكولاس"، خليج المكسيك في أواخر آب/ أغسطس الماضي وأوائل أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 4%، وغرب تكساس الوسيط بنسبة 5%، حيث تسببت الأعاصير في حدوث اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداته.

وسجلت أسعار النفط صباح اليوم الخميس، ارتفاعاً حيث صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2% إلى 72.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2% إلى 76.36 دولاراً للبرميل.

وقفز كلا العقدين القياسيين 2.5% امس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/ أيلول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وجاء ارتفاع أسعار النفط حتى مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهر واحد بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد تأتي العام المقبل، أسرع من المتوقع.

عادة ما تنخفض أسعار النفط عندما يرتفع الدولار حيث أن الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.