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قفزة في أسعار النفط بفعل المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-28T05:28:58+0000
قفزة في أسعار النفط بفعل المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية تراجعت بحدة أكبر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن الطلب سيتجاوز نمو العرض حتى وسط زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل في الساعة 05:14 بتوقيت جرينتش ، لتعكس تراجع الثلاثاء 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 73.81 دولار للبرميل بعد أن فقدت سنتان يوم الثلاثاء في أول انخفاض في ستة أيام.

أظهرت بيانات من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي، وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6.2 مليون برميل ، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

لم تتراجع توقعات الطلب على الوقود من خلال ارتفاع حالات متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع متوسط سبعة أيام للحالات الجديدة إلى 57126 هذا هو حوالي ربع ذروة الوباء.

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