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قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-01T17:42:13+0000
قفزة في أسعار النفط بعد قرار أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، يوم الخميس، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من شهر آيار المقبل.

وذكرت وكالة رويترز ان خام برنت تجاوز مستوى 64 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس المتوسط فوق مستوى الـ60 دولارا.

واتفقت أوبك+ اليوم الخميس، على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط من ايار، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية الجديدة من السعودية الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

وقررت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة لأزمة فيروس كورونا، تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في ايار، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في حزيران، و400 ألف برميل يوميا في تموز.

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