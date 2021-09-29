قفزة في أسعار الغاز .. أكثر من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب

شفق نيوز/ تجاوزت أسعار الغاز في المزاد الرقم القياسي بمقدار 1040 دولارا لكل ألف متر مكعب. في الأسابيع الأخيرة، لترتفع أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد.

وفي أوائل أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر TTF الهولندي حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية أغسطس اقترب المؤشر من مستوى 600 دولار.

وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر، وفقا لمؤشر TTF الهولندي الذي يعتبر أكثر المراكز الأوروبية سيولة، عند افتتاح التداول، حوالي 955 دولارا، ثم تم تصحيحه بشكل طفيف، ليعود إلى النمو بعد ذلك إلى 1000 دولار.

وبحلول الساعة 10.25 بتوقيت موسكو وصل إلى 1024 دولارا لكل ألف متر مكعب، أي بزيادة 6.7٪ عن السعر المحسوب يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "نوفوستي".

يتم احتساب دينامية العقود الآجلة في البورصة انطلاقا من سعر التسوية ليوم التداول السابق.

أغلق التداول يوم الثلاثاء عند 940 دولارا لألف متر مكعب، وبلغ السعر المحتسب رقما قياسيا- 960 دولارا.