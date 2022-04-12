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قفزة في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-12T08:46:58+0000
قفزة في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الثلاثاء، (12 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 404 آلاف دينار، وسعر الشراء 400 الف، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاثنين 399 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 364 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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