قفزة في أرباح "دانة غاز" الإماراتية مع ارتفاع الإنتاج في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت "دانة غاز" الإماراتية يوم الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 بعد ارتفاع انتاجها في اقليم كوردستان.

وأشارت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز الى ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) مقارنةً بـ 17 مليون دولار (62 مليون درهم) في الفترة نفسها من عام 2020.

واضافت ان "هذا الارتفاع يعود إلى تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كوردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020".

ونوهت إلى أن"إيرادات الشركة بلغت 106 ملايين دولار (389 مليون درهم) بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول من عام 2020 التي بلغت آنذاك 104 ملايين دولار (382 مليون درهم)".

وعزت هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى "ارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 9% في إقليم كوردستان العراق، وبلغ متوسّط أسعار البيع المحققة 44 دولارا لبرميل المكثفات و33 دولارا لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ 41 دولارا و30 دولارا على التوالي في الربع الأول من "2020.

من جانبه، قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" إن "الشركة حققت أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري لتواصل الزخم الإيجابي الذي شهدته خلال الفترة السابقة. ونواصل المضي قدماً في خطط التوسعة في إقليم كوردستان العراق لرفع الإنتاج من 440 إلى 690 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بحلول أبريل 2023، مما يساهم إيجاباً في تحسين إيرادات وأرباح الشركة".