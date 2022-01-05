قفزة في المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي بشكل كبير، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 94 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 7.07 % لتصل إلى 212 مليونا و620 الف دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونين، و 355 الفا، و 886 دولاراً أمريكياً.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك النقدية من الدولار ارتفعت بشكل كبير هذا اليوم الى 94 مليونا، و720 الف دولار مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها المبيعات النقدية 57 مليون دولار، فيما ذهب الباقي البالغ 117 مليونا، و900 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى أن 21 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 396 شركة توسط.