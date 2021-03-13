قفزة في الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 141 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغ 4 ملايين و734 الف برميل يوميا منخفضا بمقدار440 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5 ملايين و147الف برميل".
واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 141 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ 68 الف برميل يوميا".
واشارت الى ان "اكثر الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.635 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 362 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 286 الف برميل يوميا".
ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت 251 ألف برميل يوميا ومن الاكوادور بلغت 59 ألف برميل يوميا".