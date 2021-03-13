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قفزة في الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-13T06:50:08+0000
قفزة في الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت  الى 141 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغ 4 ملايين و734 الف برميل يوميا منخفضا بمقدار440 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5 ملايين و147الف برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 141 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ  68 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.635 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 362 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 286 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت 251 ألف برميل يوميا ومن الاكوادور بلغت 59 ألف برميل يوميا".

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