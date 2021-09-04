سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-04T05:56:21+0000
قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 97 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.409 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار104 آلاف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.513 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 174 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 97 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 77 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,612 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 674 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 345 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 211 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 84 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا وبمعدل 71 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت نيجيريا وبمعدل 43 الف برميل يوميا".

related

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-07 05:47:21
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Date: 2020-10-31 07:10:15
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

Date: 2021-05-15 06:40:14
العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في أسبوع

Date: 2021-07-03 06:07:55
انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا في أسبوع

للأسبوع الثاني ... انخفاض في صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-05-29 06:05:18
للأسبوع الثاني ... انخفاض في صادرات العراق النفطية لأمريكا

العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

Date: 2021-07-24 06:17:06
العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

Date: 2021-06-19 06:09:01
قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض الى 199 الف برميل

Date: 2021-05-22 05:49:33
صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض الى 199 الف برميل