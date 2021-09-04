قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 97 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.409 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار104 آلاف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.513 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 174 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 97 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 77 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,612 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 674 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 345 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 211 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 84 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا وبمعدل 71 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت نيجيريا وبمعدل 43 الف برميل يوميا".