قفزة جديدة للذهب تدفعه لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، يوم الأربعاء، حيث أعادت الأسواق تقييم المخاطر قصيرة الأجل بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما خفف المخاوف من التضخم الناجم عن الطاقة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.3% ليصل إلى 4812.49 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة الـ 02:15 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 19 مارس.

وجاء هذا الارتفاع بعد إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر قصيرة الأجل، خصوصًا مع تراجع المخاوف من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، في ظل تهدئة مؤقتة للتصعيد بين واشنطن وطهران.

وكانت الولايات المتحدة قد تلقت مقترحًا من عشر نقاط من إيران، وُصف بأنه أساس عملي للمفاوضات، فيما تسعى الأطراف إلى استئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة عبر وساطة باكستان.

ويأتي هذا التعافي في أسعار الذهب بعد تراجعه بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، مع استمرار متابعة الأسواق للتطورات السياسية وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة

كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعدت الفضة بنسبة 4.9%، والبلاتين بنسبة 3.2%، والبلاديوم بنسبة 4.1%.