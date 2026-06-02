قفزة جديدة في أسعار النفط العالمي

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بأعلى مستوى في أسبوع وسط تعاملات متقلبة تترقب مستجدات الحرب بين أميركا وإيران، بعد تقارير عن دراسة طهران لاتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الصراع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار بنسبة 1% لتبلغ 96 دولاراً عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.60 دولار بنسبة 1.7% لتسجل 93.76 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أيار/ مايو.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاقاً مقترحاً لوقف الحرب لكنها لم تتواصل مع واشنطن منذ أيام، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المفاوضات مستمرة دون توقف، متوقعاً التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز الأسبوع المقبل.

وقال محللون في شركة Ritterbusch and Associates للاستشارات في مجال الطاقة، إن أسعار النفط لا تزال شديدة التقلب وسط تصريحات متضاربة من البيت الأبيض وإيران وكذلك بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمام مجلس الشيوخ أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها سابقاً، لكنه شدد على أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن توقف قبل أيام، وأن آخر رسالة من إيران كانت "رسالة واضحة" بشأن لبنان، حيث تسعى طهران إلى وقف التوغل الإسرائيلي ضد حزب الله.