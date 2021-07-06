قفزة جديدة بأسعار النفط.. البرميل يقترب من 78 دولارا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مجدداً، يوم الثلاثاء، ليصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2014.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت قفز 62 سنتا بما يعادل 0.8% ليصل إلى 77.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولاراً أو 2.3% عند 76.91 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وجاء ذلك بعد عدم توافق منتجي "أوبك+" حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وكشفت رويترز، نقلا عن وثيقة تسعير اطلعت عليها أن "السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا، وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/ دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو تموز".

وشهد مطلع شهر يوليو الحالي سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي، حيث انهارت، أمس الاثنين، المحادثات بين وزراء من "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، ومنتجين آخرين.

ولم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف المفاوضات بعد تأجيل المحادثات لليوم الثالث بعد خلافات الأسبوع الماضي.

وكانت الإمارات قد أكدت أنها ستمضي في زيادة الإنتاج، لكن الاتفاق فشل بعد أن رفضت الإمارات اقتراحا منفصلا لتمديد القيود حتى نهاية 2022.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت أسعار النفط بعد صعود أمس مع إلغاء محادثات الإنتاج لدول أوبك+ ، لكن المخاوف من أن الأعضاء قد يبدأون في زيادة الإنتاج حدت من المكاسب.

وارتفع خام برنت 28 سنتاً أو 0.38% إلى 77.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.3% يوم أمس الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.68 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 2.04%.