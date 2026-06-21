قفزة جديدة بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 155,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت يوم أمس السبت 155,650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 156,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 155,650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155,550 ديناراً مقابل 100 دولار.