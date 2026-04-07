قفزة تاريخية.. خام البصرة يلامس 125 دولاراً متأثراً بـ"طبول الحرب" في المنطقة

سجلت أسعار خام البصرة بنوعيه "الثقيل والمتوسط"، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً حاداً تجاوزت 13% لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق وذلك عن آخر مرة منذ العام 2022 عندما بلغت نحو 122 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 14.96 دولاراً بما يعادل 13.83%، ليصل إلى 123.11 دولاراً للبرميل. كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 14.96 دولاراً أيضاً بنسبة 13.57% ليبلغ 125.21 دولاراً للبرميل.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات بين دونالد ترامب وإيران، وسط تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات أقوى في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط عالميًا.

هذا وقد أعلنت السلطات الإيرانية استثناء العراق من الحظر الذي فرضته على الملاحة البحرية في مرور سلاسل إمداد الطاقة بمضيق هرمز منذ التصعيد العسكري في المنطقة.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خام دبي وخام عُمان، من خلال جمع السعرين و قسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتُسعّر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.