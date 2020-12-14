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قفزة بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-14T07:47:08+0000
قفزة بأسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الاثنين 14 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت هذا اليوم، 128200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية السعر نفسه.

سجلت بورصة الكفاح امس الأحد  126900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 128750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 127750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 128500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  128000 لكل مائة دولار امريكي.

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