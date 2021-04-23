قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع انتعاش النمو الاقتصادي وتراجع الإغلاق ، لكن المخاوف بشأن الموجة الثانية المتزايدة في الهند من حالات COVID-19 حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.82 دولارا للبرميل في الساعة 0645 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها ثمانية سنتات يوم الخميس.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 51 سنتًا ، أو 0.8 ٪ ، إلى 61.94 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها أيضًا بنسبة 8 في المائة يوم الخميس.

وقالت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي أف أكس في سنغافورة: "انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي حيث أن بيانات مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع عززت توقعات الطلب على الطاقة في أمريكا الشمالية".

"البيانات الكلية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين كانت مشجعة ، تعكس انتعاشًا اقتصاديًا قويًا من أكبر اقتصادين في العالم ، بينما من المتوقع أن تبقي أوبك + خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل ، مما يساعد على استقرار أسعار النفط."

وقالت شركة التكرير Valero إن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93٪ و 100٪ من المستويات التي كانت عليها قبل الوباء ، حيث قال كبير المسؤولين التجاريين Gary Simmons إن الشركة "متفائلة للغاية بشأن البنزين في المستقبل". اقرأ أكثر

وفي الوقت نفسه ، عززت بعض الظروف المحسنة في أوروبا المشاعر حيث قالت فرنسا إن المدارس ستفتح أبوابها يوم الاثنين وأن قيود السفر المحلية المطبقة ستنتهي في 3 مايو.

وقال محللون إن عودة ظهور الإصابات في الهند واليابان يشير إلى تعافي الطلب غير المتكافئ في أجزاء مختلفة من العالم وأن أسعار النفط قد تتعرض لمزيد من الضغوط إذا ساء الوضع في هذه الأسواق الرئيسية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "تظل أسواق الطاقة في وضع الانتظار قبيل اجتماع أوبك + القادم الأسبوع المقبل ، ومع مخاوف استهلاك الهند من المكاسب".

يتجه كلا عقدي الخام القياسيين إلى خسارة أسبوعية تقارب 2٪ بسبب مخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود في الهند ، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ، حيث سجلت الإصابات والوفيات اليومية من COVID-19 أرقامًا قياسية جديدة هذا الأسبوع. اقرأ أكثر

ومنعت عدة دول ، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة ، أو قطعت الرحلات الجوية من الهند. اقرأ أكثر