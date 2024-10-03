قفزة بأسعار النفط بعد مناقشات أمريكية - إسرائيلية حول قصف المنشآت النفطية الإيرانية

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، يوم الخميس، قفزة كبيرة بعد مناقشات امريكية - إسرائيلية حول قصف المنشآت النفطية الإيرانية.

وذكرت "سكاي نيوز"، في خبر عاجل، أن "أسعار النفط قفزت بنحو 4% بعد تصريحات بايدن بأنه ناقش مع إسرائيل قصف المنشآت النفطية الإيرانية".

وتسري تكهنات بأن إسرائيل قد تنفذ ما تهدد به منذ فترة طويلة وهو قصف المنشآت النووية الإيرانية، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، مساء الثلاثاء.

ويتبادر للذهن تساؤل حول عدد وطبيعة المنشآت النووية الإيرانية التي قد تستهدفها إسرائيل رداً على هجوم طهران الصاروخي المفاجئ.