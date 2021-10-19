قفزة بأسعار المواد الانشائية في العراق بعد ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، عن زيادة بأسعار المواد الانشائية لشهر ايلول الماضي بعد ارتفاع سعر الدولار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى ذلك بدوره الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبينا انه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية لشهر ايلول الماضي ومقارنتها بأسعار شهر تشرين الثاني الذي ارتفع فيه سعر الدولار".

واضاف ان "اهم المؤشرات للمواد الأكثر استخداما و تأثيرا في الأسواق كانت لثلاث مواد شملت الطابوق والاسمنت والحديد".

واشار الى ان "معدل سعر الطابوق العادي لشهر ايلول الماضي بلغ 174 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر ايلول 189 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 17% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 ألف دينار لكل 1000 طابوقة".

واوضح ان "معدل سعر الاسمنت العادي لشهر ايلول الماضي بلغ 103 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر ايلول 118 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ سعر الاسمنت الابيض لشهر ايلول 234 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 26% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار".

وبين ان اسعار الحديد " الشيش" من المنشأ الأجنبي لشهر ايلول بلغت مليونا و288 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 65% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد "الشيلمان" لشهر ايلول 21 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 40% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

ولفت الى ان "معدل سعر طابوق الثرمستون في ايلول الماضي بلغ مليونين و84 الف دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن شهر تشرين الثاني الذي بلغ معدل السعر فيه مليونا و852 الف دينار".