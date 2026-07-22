قفزة بأسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين وسط ترقب لقرارات الفيدرالي والتوترات الإقليمية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء فنية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4139.64 دولاراً للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/تموز، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4144.20 دولاراً للأونصة.

وفي أسواق الطاقة، غيّرت ثلاث ناقلات نفط تحمل خاماً سعودياً متجهة إلى آسيا مسارها في البحر الأحمر بعد تهديدات من الحوثيين، في تطور يعكس استمرار اضطراب الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

كما أفاد مسؤول إيراني بأن طهران تلقت مقترحاً من وسطاء لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، في وقت زار فيه وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني باكستان لبحث مواصلة جهود الوساطة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، رغم ارتفاع تقديرات المشاركين في الاستطلاع لاحتمال تنفيذ زيادة في أسعار الفائدة خلال العام.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.9% إلى 59.87 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 2.4% إلى 1667.22 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 3% إلى 1320.75 دولاراً للأونصة.