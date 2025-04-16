قفزة بأسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع الأونصة عالمياً

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة في الأسواق العالمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجّلت صباح اليوم، سعر بيع بلغ 680 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 676 ألف دينار.

وأشار إلى أن سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 650 ألف دينار للبيع، و646 ألف دينار للشراء.

أما في محال الصياغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

وفي أربيل، سجّل الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 782 ألف دينار، وعيار 22 بلغ 717 ألف دينار، وعيار 21 سجّل 685 ألف دينار، بينما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 587 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية ارتفع اليوم الأربعاء إلى 3,315 دولاراً، بعد أن كان يوم أمس عند 3,234 دولاراً.