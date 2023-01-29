قفزة بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 164000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 162100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 165000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 163000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 164250 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 164225 دينارا لكل 100 دولار امريكي.