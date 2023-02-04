قفزة بصادرات العراق النفطية الى امريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 460 ألف برميل يومياً كمعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 6.346 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 1.268 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.078 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت حيث بلغت معدل 469 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 195 ألف برميل يومياً.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.587 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 758 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 640 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 317 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغ معدل 243 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 216 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 114 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية روسيا او ليبيا.