قفزة بالصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت لاكثر من 300 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.892 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار141الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.751 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 305 آلاف برميل يوميا مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,644 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 390 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 381 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 169 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 143 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 96 الف برميل يوميا.