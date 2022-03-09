قفزة باسعار الدجاج البرازيلي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدجاج من البرازيل، أكبر مُصدر في العالم، ويرجع ذلك إلى الحرب في أوكرانيا.

وتُعد أوكرانيا هي سادس أكبر مُصدر للدجاج، وبينما عَطّل الغزو الروسي الشحنات، يتجه مشترو اللحوم إلى دول أمريكا الجنوبية كبديل.

قال لويس روا، مدير السوق في " أيه بي بي أيه" (ABPA)، المجموعة الصناعية التي تمثل شركات الدواجن، إن الطلب الخارجي على الدجاج البرازيلي يتصاعد بسبب الحرب، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار بعض الأصناف بنسبة 10% على الأقل منذ الأسبوع الماضي، موضحا "نحن نتحدث عن مستوى سعري جديد".

قال روا إن أوكرانيا تتنافس مع البرازيل في بيع لحوم الصدور إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وصَدّرت الدولة التي تعرضت للغزو 450 ألف طن من اللحوم العام الماضي، وشُحن نصفها تقريباً إلى تلك الوجهات. وأوضح روا، أن البرازيل هي "المورّد الواضح" الذي سيحل محل أوكرانيا في تلك الأسواق.

سيساعد ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب الإضافي مُصدّري الدجاج البرازيليين على تعويض بعض -وليس كل- التكاليف الإضافية الناتجة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار الأعلاف. وقال روا إنه سيتم تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين.