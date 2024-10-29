قطر للطاقة تستحوذ على 50% من مشروع للطاقة الشمسية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة قطر للطاقة، توقيعها اتفاقية مع "توتال إنرجيز" للشراكة في مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

ووفقا لبيان صادر عن عن الشركة، فإنه بموجب الاتفاقية، التي تخضع لموافقة الجهات المعنية، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة 50% من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فيما ستحتفظ شركة "توتال إنيرجيز" بالنسبة المتبقية.

وأوضح البيان أنه سيشتمل هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيكون أحد أكبر المشاريع في العالم، على مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة تكون مثبتة على أجهزة تعقب أحادية المحور.

وأضاف البيان أن هذا المشروع سيكون قادراً، عند اكتماله، على توفير ما يصل إلى 1,25 غيغاواط (في الذروة) من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في البصرة. كما أشارت الشركة في بيانها الى أنه سيتم تطوير المشروع على مراحل بين عامي 2025 و2027، حيث سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة البصرة.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدني أن نبرم هذه الاتفاقية للشراكة في مشروع مهم للغاية بالنسبة لقطاع الطاقة العراقي، ونتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية توتال إنرجيز لإنجاحه.