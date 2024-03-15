قطر تعتزم شراء 150 طائرة من بوينغ وإيرباص

شفق نيوز/ أكدت وكالة بلومبرغ نيوز الدولية، يوم الجمعة، بأن الخطوط الجوية القطرية في مرحلة مبكرة من محادثات مع شركتي بوينغ وإيرباص، لطلب شراء ما بين 100 و150 طائرة عريضة البدن لتنمية وتجديد أسطولها.

وتتسابق شركات الطيران الكبرى على شراء طائرات جديدة عريضة البدن تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود للحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل ولتلبية تزايد الطلب العالمي على السفر.

وجاء في تقرير بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها أن الطلبية ستكون على الأرجح لشراء طائرات إيرباص من طراز إيه350 وطائرات بوينغ من طراز 777 إكس.

وصرح بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي، الجمعة، بأن الشركة قدمت طلبا لشركتي بوينغ وإيرباص لشراء طائرات جديدة كبيرة.

وقالت إيرباص "نحن في حوار مستمر مع عملائنا، لكننا لا نتحدث أبدا عن المحتوى السري لمحادثاتنا".

وذكرت شركة الطيران القطرية في وقت سابق من الشهر الجاري أن أسطولها بالكامل من طائرات إيه350 عاد إلى الخدمة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تسوية نزاع قانوني مع إيرباص بشأن الأضرار التي لحقت بالسطح الخارجي للطائرات.

وفي الوقت نفسه، تأخر لسنوات برنامج بوينغ لطائرات 777 إكس، الذي استقبل مئات الطلبات من شركات طيران حول العالم لشراء هذا الطراز.