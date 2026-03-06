قطر تحذر من تعطل صادرات الطاقة الخليجية في حال استمرار الحرب

شفق نيوز- الدوحة

حذر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، يوم الجمعة، من توقف صادرات الطاقة من منطقة الخليج "في غضون أسابيع" إذا استمر تصاعد الحرب مع إيران، مما سيؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت اليوم، قال الكعبي إنه إذا استمرت الحرب لأسابيع، "فسيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم".

ونُقل عن الكعبي قوله: "سترتفع أسعار الطاقة لدى الجميع. وسيكون هناك نقص في بعض المنتجات، وستكون هناك سلسلة من ردود الفعل حيث لن تتمكن المصانع من التوريد".

وتابع: "نتوقع أن يُقدم جميع من لم يُفعلوا بند القوة القاهرة على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، في إشارة إلى بند يُعفي الشركات من المسؤولية أو الالتزامات في حالة وقوع أحداث استثنائية.

وأضاف: "سيتعين على جميع المصدرين في منطقة الخليج تفعيل بند القوة القاهرة".

كما ذكر الوزير أنه حتى لو انتهت الحرب فوراً، فإن الأمر سيستغرق من قطر "أسابيع إلى شهور" للعودة إلى دورة التسليم الطبيعية.

وكانت قطر قد أوقفت الاثنين الماضي إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة على قطر وجيرانها في الخليج رداً على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل التي بدأت السبت الماضي.

واستهدفت الهجمات الإيرانية بشكل متزايد البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز وإثارة قلق عالمي.

ويُعادل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال نحو 20% من الإمدادات العالمية، ويلعب دوراً محورياً في موازنة الطلب في الأسواق الآسيوية والأوروبية على هذا المنتج.