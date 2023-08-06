قطر تتقدم لمشروع سياحي "كبير" ببغداد (صور)

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على جدية حكومته في جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال، لتمكين الاقتصاد الوطني من الترابط مع العالم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أطلع على المخططات الأولية، والمرتسمات الكلية لمشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، تقدمت به شركة "استثمار" القابضة القطرية المختصة بالتطوير العقاري والاستثمار في الوجهات السياحية.

وقال السوداني خلال اطلاعه على المخططات والنماذج،إن الحكومة جادة بكل أجهزتها في العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال، وبما يمكّن الاقتصاد العراقي من الانفتاح وتجسير الترابط مع الاقتصاد العالمي، وهو ما سينعكس محلياً على خلق فرص العمل، وفتح المزيد من نوافذ التنمية.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الماضية التي عقدها في الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، المضي في المشروع الذي سيضم بناء فندق هو الأحدث في العاصمة بغداد، وسلسلة مطاعم عالمية وقاعات رئاسية للمناسبات الرسمية المحلية والدولية، إلى جانب عدد من الوحدات السكنية العمودية، بتصاميم مستوحاة من تاريخ وحضارة بلاد الرافدين، وعلى مساحة 19 دونماً،، على أن يُفتتح قبل العام 2025.