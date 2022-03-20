قصف حوثي يخفض انتاج مصفاة نفط سعودية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاحد، أن هجوم الحوثيين الأخير على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المصدر، قوله إنه "عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريبا من مساء أمس السبت، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد، وعند الساعة الخامسة والنصف تقريبا من صباح اليوم الأحد، تعرض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد".

وأضاف أن "الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت، في حين سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون".

وشدد المصدر على أن "المملكة تدين بشدة هذه الاعتداءات، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، ومنها، على سبيل المثال، الهجوم الذي حدث مؤخرا على مصفاة الرياض، إنما هي محاولات جبانة، تخرق كل القوانين والأعراف الدولية، ولا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما تستهدف، بالتالي، الاقتصاد العالمي ككل" وفق تعبير الوكالة السعودية.

وأشار المصدر السعودي، إلى أن "بعض هذه الهجمات "تؤثر في الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى"، بحسب "واس".

وفي وقت سابق، اتهم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط بجنوب المملكة.

وأدان العراق تلك الهجمات، وذكر بيان لوزارة الخارجيّة، أنها تدين "ما تعرّضَت له المنشآت الحيويّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وما سبّبَهُ من أضرار".

واضاف البيان؛ أن الوزارة تجدد موقفها الداعي إلى تبنّي الحوار والإرتكان إلى المُبادرات المُفضِيَة لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النِزاع.لِما يكفلهُ الحوار من آلياتٍ تُجَنِّبُ جميع الأطراف المزيد من الخسائر،وينعكسَ على شعبِ اليمن بالأمان والسلام".

وشنت جماعة الحوثي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أربع هجمات على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق للطاقة وتحلية المياه في المملكة، ما أسفر عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية دون أن تخلف خسائر في الأرواح.