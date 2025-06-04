قريباً وعبر دعم 6 قطاعات.. إطلاق استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر في العراق

شفق نيوز/ كشف وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، عن استمرار العمل لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر، مشيراً إلى أن إطلاقها سيتم في الفترة القريبة المقبلة بعد استكمال جميع محاورها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستراتيجية اكتملت بمحاورها كافة، وهي خطة تمتد لخمسة أعوام قادمة وتهدف إلى دعم الشرائح الفقيرة والهشة في المجتمع، من خلال معالجة متعددة الجوانب تشمل مجالات الصحة، والتعليم، والسكن، والخدمات، والدخل، والأمن الغذائي".

وأضاف أن "الاستراتيجية الجديدة تتضمن محوراً مضافاً لأول مرة، يتعلق بتقليل آثار التغيرات المناخية على الفئات الهشة، ولاسيما في ما يتعلق بالجفاف، والتصحر، وموجات الهجرة الناجمة عن هذه الظواهر".

وأشار الهنداوي، إلى أن "الاستراتيجية تتوزع على مجموعة من السياسات التي تتولى تنفيذها جهات متعددة، بحسب اختصاص كل منها، وتشمل وزارات: الصحة، التربية، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، الإعمار والإسكان، فضلاً عن حكومات الإدارات المحلية والقطاع الخاص".

وختم حديثه قائلاً إن "الوزارة أنهت الصياغة النهائية للاستراتيجية، وسيتم الإعلان الرسمي عنها قريباً بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتنسيقية اللازمة".

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في البلاد بالتعاون مع اقليم كوردستان، مشيرة الى تراجع نسبة الفقر لـ17.5% عما كانت عليه عام 2018 حيث بلغت حينها 20.05%.