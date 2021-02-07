قريبا .. العراق يُفعّلُ مشروع "بنك الموظفين" لكشف "مزدوجي الرواتب" والوهميين

شفق نيوز/ حددت وزارة التخطيط شهر حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع (بنك الموظفين) في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي، وفقا لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية.

والزمت اللجنة المالية النيابية امس الاول خلال تصويتها على فقرات موازنة العام 2021، مجلس الوزراء بالعمل بـ”النظام البايومتري” للموظفين لكشف “الفضائيين” في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي هذا الاطار نقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاحد عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قوله، "الوزارة تواصل عملها لانجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وشكلت وزارة التخطيط فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للاحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات.

وبين الهنداوي ان "اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى".

ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لانجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.

وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان "اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب"، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد".