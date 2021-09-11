قريباً.. العراق يعتمد بطاقة الدفع المسبق في محطات تعبئة الوقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، قرب اعتماد بطاقة الدفع المسبق "الفيزا كارت" في محطات تعبئة الوقود في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع افتتح، اليوم، محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد اعادة تأهيلها.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع قوله، إن الوزارة تعتمد الانظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها"، مؤكداً ان "هذه الانظمة تحقق أنسيابية كبيرة في التزود بالوقود ، فضلا عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال ان وجدت".

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب، وفق البيان، إن الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة (‎%‎85) من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية، مشيراً الى اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري ، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشى رصينة .