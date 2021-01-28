قريباً.. الانبار تثبت منفذاً جوياً جديداً على خارطة الطيران الدولي

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الاستثمار في الانبار غربي العراق، اليوم الخميس، عن آخر ما وصل إليه مشروع المطار الدولي في المحافظة، مشيراً إلى تقديم "المخططات الاولية" للمشروع خلال اسبوعين.

وقال مهدي صالح النومان، لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات المتعلقة بإحالة مشروع مطار الانبار الدولي للاستثمار مستمرة"، موضحاً أنه "سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الانتهاء من تقديم المخططات الأولية للمطار بما فيها دراسة الجدوى الاقتصادية منه، بالاتفاق مع شركة أميركية متخصصة في هذا المجال".

وأضاف النومان، أنه "في الوقت الحالي يتم العمل على استحصال موافقة سلطة الطيران المدني العراقي واستكمال باقي الشروط القانونية، كمنفذ جوي دولي يثبت على الخارطة الدولية للطيران".

وأكد النومان أن "جميع الاخبار التي يتم تداولها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود جهات تعرقل أو تعيق مشروع المطار غير صحيحة ولا أصل لها"، موضحاً أن "هناك إجراءات قانونية يجب استكمالها بشكل كامل قبل عرض المشروع على الاستثمار الذي سيكون قريباً".

ومطلع أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أعلن محافظ الانبار علي فرحان عن تسلم قطعة الأرض اللازمة لتشييد المطار عليها في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي مركز المحافظة، وتم توقيع محضر الاستلام بين دوائر المحافظة والسلطات الاتحادية في بغداد، داعيا الشركات الى الجهوزية للاستثمار فيه، مؤكدا وجود جهات مهتمة للاستثمار

ويقول مسؤولو المحافظة إن المطار سيكون مشروعاً استراتيجياً مهماً وسيخدم سكان المحافظة والمحافظات المجاورة القريبة خاصة صلاح الدين ومناطق بادية نينوى الملاصقة للأنبار.