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قروض للموظفين.. 50 مليون دينار للبناء والترميم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-18T05:58:52+0000
قروض للموظفين.. 50 مليون دينار للبناء والترميم

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، عن تقديمه قروضاً للبناء والترميم تشمل الموظفين.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قروضاً تبلغ 50 مليون دينار عراقي لغرض البناء والترميم تمنح للموظفين.

وأشار إلى أن هناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض، منوهاً إلى أن نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تصل الى ٥ بالمئة".

وغالباً ما يعلن مصرف الرافدين، عن اطلاق القروض بانواعها كافة بما فيها الاستثمارية والتسهيلات المصرفية الاخرى، وفقاً لبيانات صحفية تصدر عن مكتبه الاعلامي.

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