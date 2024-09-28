قروض عقارية "حكومية" بمبالغ تصل إلى 150 مليون دينار.. الشروط والتفاصيل

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم السبت، عن طرح قروض عقارية تصل إلى 150 مليون دينار للمواطنين والموظفين والمتقاعدين، مع فائدة متناقصة.

وأوضحت إدارة المصرف في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، تفاصيل الشروط والضوابط الخاصة بهذه القروض.

وادناه أبرز الشروط والضوابط للقروض العقارية من مصرف الرافدين:

- الحد الاعلى لمبلغ القرض 150 مليون دينار

- من ( 50 ) مليون دينار ولغاية ( 75 ) مليون دينار لغرض شراء قطعة ارض

- من ( 15 ) مليون دينار ولغاية ( 75 ) مليون دينار لغرض البناء والترميم والتأهيل

- من ( 50 ) مليون دينار ولغاية ( 150 ) مليون دينار لغرض شراء دار سكني او شقة او وحدة سكنية في المجمعات السكنية يتدرج بواقع 5 مليون دينار

- نسبة الفائدة ( 6 بالمئة ) بالقسط المتناقص

- مدة القرض ( 15 ) سنة

ضمان القرض وحسب الفئات المشمولة بالمنح

أ‌- الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض +25%).

ب‌- المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض +25%).

ج- المتقاعدون الذين تكون اعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض

تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى ( مبلغ القرض + 25 بالمئة ) اما الذين تتجاوز اعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى(مبلغ القرض +25%)