قروض "خاصة" داخل مصرف الرافدين.. تحقيق بشبهات فساد وسطوة أحزاب (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن مصرف الرافدين، يوم الثلاثاء، عن شروع الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات تدقيقية تتعلق بملف القروض الممنوحة خلال العام 2025 وسط شبهات بوجود مخالفات في آليات منحها.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وجهت الجهات الرقابية فروع المصرف بضرورة تزويدها بإحصائيات رسمية تفصيلية حول الموافقات الخاصة التي أصدرتها الإدارة الحالية للمصرف والمتعلقة بقروض منحت لجهات محددة وبمبالغ وصفت بالكبيرة جداً.

في السياق، أخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "إدارة المصرف قامت بمنح قروض بمختلف أنواعها بما في ذلك الاستثمارية والتجارية، فضلاً عن قروض موجهة لشركات معينة"، مشيراً إلى أن "تلك القروض ذهبت إلى جهات بعضها ذو ارتباطات حزبية وعلى أساس المحسوبية والمنسوبية".

وأضاف المصدر أن "هذه المعطيات دفعت الجهات الرقابية داخل المصرف إلى التحرك وفتح ملفات تحقيق وتدقيق شاملة بشأن آليات منح تلك القروض للتحقق من مدى قانونيتها ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة".

وبحسب المصدر، فإن هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى، ستتابع هذا الملف بشكل موسع لا سيما فيما يتعلق بالموافقات الخاصة للقروض والسلف التي منحتها إدارة المصرف خلال السنوات الأربع الماضية، لضمان الشفافية ومحاسبة المقصرين لهدر المال العام.