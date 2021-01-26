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قرض بـ٢٥ مليون دينار لأصحاب محال ومهن في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T06:35:49+0000
قرض بـ٢٥ مليون دينار لأصحاب محال ومهن في العراق

شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى لتصل الى ٢٥ مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى ٢٥ مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين أصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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