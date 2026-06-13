قرب 155 ألفاً.. الدولار يفتتح على ارتفاع في بغداد وأربيل مع بدء التعاملات الأسبوعية

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التعاملات الصباحية لافتتاح الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس الماضي 154,600 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154,250 ديناراً.

وفي أربيل، توازى هذا الصعود في الأسواق المحلية، إذ سجل سعر البيع 155,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,900 دينار.