قراصنة ينفذون أحد أعنف الهجمات على العملات المشفرة

شفق نيوز/ في واحدة من أعنف الهجمات في تاريخ صناعة التشفير، كشف "جسر رونين" (Ronin Bridge) الذي يربط بين سلاسل كتل مختلفة (بلوكتشين) أن مخترقين تسللوا وسرقوا نحو 590 مليون دولار.

وتعرضت للهجوم أجهزة كمبيوتر تعرف باسم العقد وتديرها شركة "سكاي ميفيس" (Sky Mavis) التي صنعت لعبة "أكسي إنفينيتي" (Axie Infinity) و"منظمة أكسي اللامركزية المستقلة" (Axie DAO) التي تدعم "جسر رونين" – وهو عبارة عن تطبيق يسمح للناس بتحويل الرموز المشفرة بسهولة إلى رموز يمكن استخدامها على شبكة "رونين".

وقام المخترق بسلب 173600 إثيريوم و25.5 مليون من عملة "يو إس دي سي" (USDC) من الجسر في عمليتين، بحسب "شبكة رونين"، التي كشفت أن الاختراق حدث في 23 مارس/ اذار، لكنه لم يُكتشف إلا يوم الثلاثاء.

هذا الهجوم هو أحدث هجوم يكشف عن أن الجسور مليئة بالمشاكل في أغلب الأحوال، فكثير من أكواد الجسور لا تخضع للمراجعة. وليس واضحاً غالباً من الذي يديرها وكيف تدار بالتحديد. وغالبا تغلف هوية من يقومون بإثبات الصلاحية، الذين يفترض فيهم طلب المعاملات على الجسور، بستار من السرية والغموض.

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انخفض سعر "رون" (Ron)، وهو رمز يستخدم على شبكة "بلوكتشين رونين" (Ronin)، بنسبة 20% بعد الكشف عن الاختراق. وانخفض سعر "إيه إكس إس" (AXS)، وهو رمز يستخدم في لعبة "أكسي إنفينيتي"، بنسبة 6%، بحسب موقع "كوين-ماركت-كاب" (CoinMarketCap).

في مدونتها، قالت شبكة "رونين" إنها على اتصال مع بورصات العملات المشفرة الكبرى ومتتبع "البلوكتشين" "تشيناليسيس" (Chainalysis) حتى ترصد حركة الأرصدة المسروقة.