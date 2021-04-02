قرار وزاري ينعش "حقول الدواجن" ومطالب بحماية قوت الفقراء

شفق نيوز/ أكد مسؤول حكومي في ديالى اليوم الجمعة، انتعاش تجارة الدواجن بعد قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد اللحوم والبيض دعما للمنتوج المحلي.

فيما دعا تجار الدواجن الى الحفاظ على استقرار أسعار منتجات الدواجن حماية لقوت الفقراء.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز؛ ان "ديالى سوّقت خلال شهر آذار الماضي مليون و 858 الف و790 طائر دواجن الى محافظات الوسط والجنوب"، مشيرا إلى أنها "طفرة اقتصادية كبيرة لمربي الدواجن وتشجيع للمنتوج المحلي بعد قرار حظر استيراد البيض والدجاج من قبل وزارة الزراعة".

ودعا الشمري مربي وتجار الدواجن الى "الابتعاد عن التلاعب والاستغلال والحفاظ على استقرار أسعار منتجات الدواجن وتفادي أي غضب او ضغط جماهيري عكسي ربما يجبر وزارة الزراعة للعودة إلى الاستيراد لتأمين قوت الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة"، لافتا الى "تسجيل ارتفاع في أسعار الدجاج المحلي بنسبة 30% مؤخرا".

وبين الشمري ان ديالى تحتل مكانة متقدمة في تجارة وتربية الدواجن وتحتوي أكثر من 1000 مشروع دواجن"، مبينا أن قسما من هذه المشاريع يحمل إجازات رسمية، فيما لا يحمل الآخر أية تراخيص رسمية".

وأكد أن "مشاريع الدواجن تعد ثروة وطنية مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وفق خطط واليات تضمن استقرار الاسواق وتحقيق مردودات مادية كبيرة لمربي الدواجن".