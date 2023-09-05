قرار سعودي يرفع أسعار النفط إلى 90 دولارا

شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته شهريا للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.

وفور الإعلان عن قرار تمديد الخفض تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2022.

كما أبقت روسيا على خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، وذلك في موازاة اعلان السعودية.

وقال ألكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية أن "روسيا ستمدد الخفض الطوعي.. لشحنات النفط للأسواق العالمية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023".