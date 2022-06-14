قرار حكومي: تخفيض سعر "الكاز" وزيادة تجهيزه للمولدات الأهلية

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر منتج زيت الغاز وزيادة كمية تجهيزه إلى المولدات الكهربائية الأهلية.

وقال المكتب الاعلامي للحكومة العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء قرر تخفيض سعر منتج زيت الغاز (الكاز) إلى (250) ديناراً فقط للتر الواحد، على أن تتولى وزارة المالية، خصم المبالغ من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة المنتجات النفطية، وتزويد دائرة توزيع الكهرباء، لشركة توزيع المنتجات النفطية بالمواقف اليومية بشأن ساعات القطع المبرمجة، من خلال التنسيق مع سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

كما تضمن القرار، وفق البيان، زيادة كمية تجهيز منتج زيت الغاز (الكاز) المجهزة للمولدات الأهلية، على وفق زيادة ساعات القطع المبرمجة من خلال تنسيق وزارة الكهرباء بينها ووزارة النفط - شركة توزيع المنتجات النفطية وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ونص القرار على تزويد المحافظات بمنتوج زيت الغاز (الكاز) المطابق للمواصفات الفنية والتسويقية المثالية، وعدم استبداله بمادة الديزل، وتقديم موقف بيانات كامل عن حالات التوسع والنمو السكاني للوحدات الإدارية جميعها ولكل محافظة.