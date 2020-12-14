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قرار حكومي بتحويل ميناء "خور الزبير" التجاري إلى "نفطي"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-14T06:33:58+0000
قرار حكومي بتحويل ميناء "خور الزبير" التجاري إلى "نفطي"

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يوم الاثنين، تحويل ميناء خور الزبير من عمله التجاري الى النفطي، مبينا ان العام المقبل سيشهد تنفيذ 6 ارصفة جديدة.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي لصحيفة (الصباح) الرسمية؛ إن "الايام القليلة الماضية شهدت تحويل ميناء خور الزبير الى ميناء نفطي بهدف دعم الاقتصاد والتعاون مع وزارة النفط في تصدير المشتقات النفطية والصناعية وخلق فرص استثمارية تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي لوزارة النقل وتعظيم إيراداتها".

وأضاف الفرطوسي؛ ان "الميناء تم انشاؤه حديثا ويحتاج الى مبالغ كبيرة، حيث يعمل ميناءا أم قصر الشمالي والجنوبي على تغطية جميع الاحتياجات المادية للموانئ الاخرى من خلال حجم التبادل التجاري".

وأشار الى انه "كان بالامكان الاستغناء عن الطبيعة الحقيقية لميناء خور الزبير وتحويله الى ميناء نفطي، إذ حقق إيرادات كبيرة وصلت الى 8 مليارات دينار شهريا" لافتا إلى "إنشاء رصيف تخصصي نفطي بالقرب من الميناء من قبل شركة جايكا وفق الاتفاق بين الموانئ وهيئة القرض الياباني".

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