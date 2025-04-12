قرارات الزراعة تفجر غضباً نيابياً: تسببت بخسائر فادحة للفلاحين

شفق نيوز/ انتقدت النائب عن محافظة ذي قار، زينب الخزرجي، يوم السبت، قرار وزارة الزراعة بشأن تسويق المحاصيل الزراعية، واعتبرته سبباً مباشراً في تعرّض الفلاحين لخسائر مالية كبيرة.

وقالت الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة أصدرت قراراً ينصّ على أن التسويق يتم وفق الخطة الزراعية، حيث إذا قام الفلاح بزراعة 90 دونماً، فإن الوزارة لا تستلم إلا 30 دونماً فقط، متجاهلة بذلك الخسائر التي يتكبّدها الفلاح والتي تُقدّر بملايين الدنانير".

وأضافت أن "هذا القرار الحكومي تسبب بخسائر فادحة لأبناء محافظة ذي قار وباقي محافظات الوسط والجنوب، وكان الأجدر بالحكومة ووزارة الزراعة أن تولي اهتماماً أكبر بالمنتج المحلي، وتقدم الدعم للفلاحين بدلاً من تحميلهم وحدهم نتائج هذه السياسات الخاطئة".

وأشارت الخزرجي، إلى أن "الاعتماد الصارم على الخطة الزراعية من جهة، وفتح باب الاستيراد من دول الجوار من جهة أخرى، شكّل ضربة قاسية للمحاصيل المحلية".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، منع استيراد وتداول 37 مادة زراعية في الأسواق المحلية، فيما فتحت باب الاستيراد لـ 7 محاصيل.