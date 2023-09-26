قرابة 9 مليارات دولار الاحصائية النهائية لصادرات نفط العراق في شهر آب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المالية المتحققة منها لشهر آب/أغسطس الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا للاحصائية، فإن كمية الصادرات قد بلغت من النفط الخام (106) ملايين و(122) الفا و(679) برميلا ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(997 ) مليونا و (851) الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(236) الفا و(963) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) الفا و(991) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الأردن (464) الفا و (725) برميلا.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم، ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (84.787) دولاراً.

وتابعت بالقول إن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .