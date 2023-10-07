قرابة 800 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 775 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 775 مليونا و 219 الفا و 316 دولارا، بمعدل يومي بلغ 193 مليونا و804 آلاف و840 دولارا منخفضة عما سجلة اسبوع الماضي الذي بلغ 194 مليونا و293 الفا و616 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 196 مليونا و 613 الفا و 962 دولارا، فيما وكانت اقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 192 مليونا و 602 الف و190 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 720 مليونا و590 الفا و841 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 95% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 37 مليونا 940 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.