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قرابة 62 ألف طن من الرز الباكستاني تصل الموانئ العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-18T16:04:23+0000
قرابة 62 ألف طن من الرز الباكستاني تصل الموانئ العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، عن وصول أكثر من 60 ألف طن من الرز الباكستاني الجيد الى الموانئ العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "باخرة محملة بـ34 الفاً و88 طنا من الرز الباكستاني، رست في الموانئ وتم تفريغ أكثر من 23 ألف طن من حمولتها لغاية الان".

وبينت أن "شحن الرز اجتازت الفحص وتمت مناقلة كميات كبيرة منها الى جميع محافظات البلاد ضمن الخطة التسويقية التي أعدتها الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأشارت إلى أن باخرة أخرى "وصلت الى مكان الادلاء في عرض البحر قريباً من المياه الاقليمية العراقية وهي محملة بـ27 طناً من الرز الباكستاني، وتم اخذ عينات منها لفحصها في مختبرات الوزارة ببغداد".

وبينت أن "النماذج سحبت منها يوم الجمعة الماضي بإشراف دائرة الرقابة التجارية والمالية".

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